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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kayseri OSB'de açıldı

İHA

Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kayseri OSB'de açıldı

Bu yıl 17.’si düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı; Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Açılışa katılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, bereketli topraklarımız ve jeopolitik konumumuza dikkat çekerek Türkiye’nin tarımda daha etkin olacağına inancını dile getirdi.
Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve aynı anda yapılan Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’nın açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mustafa Şahin, Kayseri Ticaret Borsası Başkanvekili Bekir Çizmeli, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun katıldı. Fuarın açılışı nedeniyle yapılan törende bir konuşma yapan Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, Kayseri’ye böylesine güzel bir fuar merkezini kazandıran Kayseri OSB yönetimine teşekkür etti ve bu fuar merkezinin hakkını verebilmek için büyük çaplı fuarlar düzenlediklerini kaydetti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur da konuşmasında halen içinde bulunduğumuz pandemi süreci ve RusyaUkrayna savaşının tarımsal üretimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Dünyanın pek çok ülkesinde tarıma dayalı ürünlerin tedarik zincirinde sorunlar yaşandığını dile getiren Murat Yibur, “Şükürler olsun ki, ülkemiz bu sorunları en az hasarla atlatan ülkeler arasında bulunuyor. Ancak, gelecekte bu sorunların artabileceğine dair de emareler görüyoruz. Dolayısıyla, dünyanın merkezinde bulunan Türkiye’nin ve Türkiye’nin merkezinde bulunan Kayseri’nin tarım ve hayvancılığa daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemiz, büyük bir coğrafyaya sahip. Verimli arazilerimiz var. Bereketli topraklarımızda her türlü tarım ürününü yetiştirebiliriz. Ayrıca jeopolitik konumumuz itibarıyla bir köprü vazifesi görerek dünya tarımında çok daha önemli hale gelebiliriz. Bunun için gerekli olan bilgi ve birikim bu topraklarda var. Belki de tek eksiğimiz, beraber çalışma ve birlikte üretme alışkanlığını kazanamamış olmamız. Bu durum aslında sadece tarım sektörünün sorunu değil. 'Birlikten Güç Doğar' sözü tüm sektörler için yol haritamız olmalı. Tarımsal arazilerimizin farklı nedenlerle bölünmüş ve küçülmüş olması üretimin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor. Arazi toplulaştırması çalışmalarına daha da ağırlık verilmesi ve farklı formüllerle ortaklıklar kurulması inanıyorum ki ülkemizi tarımsal üretimde çok farklı bir noktaya taşıyacaktır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak her sektörde bir ve beraber olunmasını son derece önemsiyoruz. Sadece arazilerin değil, sermayenin birleştirilmesi, akılların birleştirilmesi, en nihayet gücün birleştirilmesi şehrimiz ve ülkemiz üretimi için son derece önemlidir. Tarım ve Hayvancılık Fuarımızın düzenleneceği, şu an içinde bulunduğumuz fuar merkezimiz; 30 bin metrekare kapalı alanı, 15 metre yüksekliği ve 1500 araçlık otoparkı ile Türkiye’nin en modern fuar merkezlerinden birisidir. Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz, böylesine önemli bir fuar merkezini üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize kazandırmıştır. Bu eserin; tüm sektörlerin daha etkin hale gelebilmesine yönelik etkinliklere daha fazla ev sahipliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi nedeniyle ne yazık ki, fuar merkezimiz arzu ettiğimiz ölçüde hizmet verememiştir. Ancak bundan sonra çok daha etkin bir fuar merkezimiz olacaktır. Bu merkezimizde daha fazla fuar düzenleyeceğiz ve bu fuarların etkisiyle ilimiz ekonomisinin daha canlı hale gelmesine katkıda bulunacağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tarımın önemini vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi’nin tanıma 60 milyon TL’lik destek verdiğini ve bu desteklerin süreceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından başta Kayseri OSB olmak üzere fuara katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara Atlas Fuarcılık tarafından plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından fuarın açılışı yapıldı ve yaklaşık bin 900 markanın katılımıyla gerçekleştirilen fuar davetliler tarafından gezildi. Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan Tarım ve Hayvancılık Fuarı 2427 Mart tarihlerinde saat 10.00 ile 20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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