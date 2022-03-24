Meral Akşener, Kayseri’de pastırma doğradı

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Bir dizi temaslar için Kayseri’ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti sırasında girdiği iş yerinde pastırma doğradı.

Kayseri’nin Tomarza ve Bünyan ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine şehir merkezinde devam eden Akşener, Sivas Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde esnafla sohbet etti. Bir pastırmacıya giren Akşener, önce basın mensuplarına dilimlenmiş pastırma dağıttı daha sonra da pastırma dilimledi.

Pastırma dilimleyen Meral Akşener, “Biz buraya Kayseri pastırmasının reklamını yapmaya geldik, marka reklamı değil” dedi.

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