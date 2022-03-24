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Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede (2)

DHA

Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede (2)


24'Ü TUTUKLANDI
Kayseri merkezli 4 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 24'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-03-24 20:42:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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