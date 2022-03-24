Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli adliyede (2)

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24'Ü TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 4 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 24'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-24 20:42:42



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