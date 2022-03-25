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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın gazilerle bir araya geldi

İHA

Başkan Yalçın gazilerle bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.
Ali Dağı 360 Kafe’de gerçekleşen buluşmada Başkan Osman Balcı ve dernek üyesi gaziler, Başkan Yalçın’a kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Başkan Yalçın’ın daima yanlarında olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
“Allah razı olsun, Talas Belediye Başkanımız her zaman gazilerimizin yanında. Ne zaman bir isteğimiz olsa hiç geri çevirmedi. Pandemi döneminde maske ve dezenfektan noktasında bile yardımcı oldu. Bütün gazilerimiz adına Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum.”
Gazilerin geçmişte verdikleri mücadelenin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra özellikle Kıbrıs mücadelesinin Türk tarihinde önemli bir eşik olduğunu söyledi.
Kıbrıs’ta “Biz her zaman savaşa hazırız” mesajının net bir şekilde verildiğini ifade eden Başkan Yalçın, “Allah devlete zeval vermesin. Devlet olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra sizin katıldığınız Kıbrıs mücadelesi bizim için bir eşikti. Bu aslında tüm dünyaya ‘Biz her zaman savaşa hazırız’ demekti. Sizden aldığı güçle sayın Cumhurbaşkanımız, milletimiz İHA’lar SİHA’lar yaptı. Bunlar kolay olmuyor, herkesin bir emeği var. Sizlerin katkısının ayrı bir yeri var, sizler bizim için rol modelsiniz” dedi.
Toplantı sonunda Dernek Başkanı Balcı ve beraberindeki Başkan Yalçın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür belgesi ve kurumsal kravat hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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