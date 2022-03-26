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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de maden ocağında göçük

İHA

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir çinko madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi göçük altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Delikkaya mahallesinde bir çinko madeninde göçük yaşandı. Olayın ardından bölgeye AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre göçük altında 2 kişinin kaldığı öğrenilirken ekiplerin şahısları kurtarma çalışması sürüyor.

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