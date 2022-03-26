Kayseri'de maden ocağında göçük

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir çinko madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi göçük altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Delikkaya mahallesinde bir çinko madeninde göçük yaşandı. Olayın ardından bölgeye AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre göçük altında 2 kişinin kaldığı öğrenilirken ekiplerin şahısları kurtarma çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.