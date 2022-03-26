Kayseri´de maden ocağında göçük: 2 kişi mahsur (1)

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Yahyalı ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi mahsur kaldı. Ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Göçük, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında bilinmeyen nedenle meydana geldi. Çalışanların ihbarı sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, konuyla ilgili Twitter adresinden paylaşım yapan AFAD, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-26 10:00:04



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