Talas’ta camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Talas Belediyesi; yaklaşan Ramazan ayı öncesi, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Uygulamada her Ramazan öncesi olduğu gibi camilerde detaylı temizlik yapılıyor. Böylece özellikle kalabalık cemaatlere ulaşılan teravih namazlarında daha sağlıklı koşullarda ibadetlerin yapılabilmesine imkan sağlanmış oluyor. Yürütülen faaliyetle birlikte cami girişlerinde yer alan ayakkabılıklardan pencerelere kadar her yer özenle temizlenirken, halı gibi yüzeylerde de bakteri oluşumunu engellemek amacıyla ilaçlama yapılıyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Mübarek Ramazan ayına bildiğiniz gibi çok kısa bir süre kaldı. Çok şükür koronavirun o sıkıntılı günlerini de geride bıraktık. Inşallah bu Ramazan o özlediğimiz teravihlerimizi yeniden yaşayacağız. Tabi teravih demek normalden daha kalabalık bir cemaat demek. Biz de belediye olarak oluşacak bu cemaatin daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmalarımıza hız verdik. Biz tabi korona sürecinde camilerimizi sürekli olarak dezenfekte ediyorduk ama şimdi daha bir özenli yapmaya çalışıyoruz. Tüm hemşerilerime huzurlu bir Ramazan diliyorum” dedi.

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