AEROEX 2022 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Sempozyumu’na yoğun ilgi Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç: “Sempozyumda 850’nin üzerinde katılımcı bulundu”

Erciyes Teknopark ev sahipliğinde 24 Mart’ta gerçekleşen AEROEX 2022 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Sempozyumu’na katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Sempozyum sonrasında değerlendirme yapan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, sempozyumun hem firmalar hem de öğrenciler açısından verimli geçtiğini söyledi.



Sempozyuma 100’ün üzerinde firmanın katıldığını söyleyen Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, “AEROEX 2022 etkinliğimiz 2016’dan sonra bu anlamda düzenlediğimiz Kayseri’deki 2. zirvemizdi. Burada amacımız Kayserili sanayicilerin, öğrencilerin, bizim firmalarımızın ve üniversitedeki akademisyenlerimizin havacılık sektörüne olan ilgisini arttırabilmek, iş birliklerini geliştirebilmek şeklindeydi. Etkinliğin amacına hizmet ettiğini söyleyebiliriz çünkü etkinlikte binin üzerinde kayıt vardı ve 850’nin üzerinde katılımcının olduğunu gördük teyitli bir şekilde. 850 katılımcı birçok farklı üniversiteden olmakla beraber 100’ün üzerinde firma da katılım gösterdi. Bunlardan 80’i ikili iş görüşmelerinde yer aldılar ve farklı çıktılar üretmeye çalıştılar. Buna ek olarak da sektörün önde gelen firmaları ve bizim şehrimizdeki savunma sanayi firmalarından 17 tanesi de sempozyumun gerçekleştiği Erciyes Kültür Merkezi’nde stant açtılar. Stantlarda kendi ürünleri ile ilgili detaylar verdiler. Sektörün önde gelen şirketlerimiz de aynı zamanda bizim öğrencilerimizle hem staj hem de mezuniyet sonrası iş görüşmeleri yaptılar. Bu anlamda hem sempozyumun hem de devamında yürüttüğümüz 4 farklı panelin amacına hizmet ettiğini ve fazlasıyla çıktı üreteceğini de bekliyoruz” dedi.



Dalkılıç, sempozyumda gerçekleşen ikili görüşmelerde katılımcıların aradıklarını bulduklarını söyleyerek, “Öğrencilerimizin ve işverenlerimizin de umduklarını bulduklarını düşünüyorum çünkü şu an bizim özellikle savunma sanayide nitelikli istihdam açığımız çok yüksek durumda ve bu panellerde de dile getirildi. Panellerde yer alan üst düzey şirket yöneticileri de şundan bahsettiler, yurtdışında benzer modellerde çalışan şirketlerde yönetici profillerine bakıldığı zaman, daha çok orta ve üst yaş profiller görünüyor ve bu orta ve üst yaş grubu ile muhatap olunuyor. Türkiye’deki işletmelerimize, savunma sanayi şirketlerimize bakıldığında çok daha fazla yönetici pozisyonunda genç arkadaşlarımız görünüyor. Bunun da temel şartlarından bir tanesi de zaten hali hazırda nitelikli istihdam açığı. Dolayısıyla şu an okullarına devam eden, mezun seviyesine yaklaşan ve kendi ile ilgili gelecek planı kurmaya başlayan, bu alanda çalışmayı isteyen mühendis arkadaşlar olsun hepsi dün yaptıkları görüşmelerde kendilerine daha iyi bir kariyer planlaması çizebileceklerine dair olumlu görüşler elde ettiler. Bununla beraber şirketlerimiz açısından da sahada direkt kendilerine nasıl nitelikte elemanlar istediklerini anlatabildikleri için daha kaliteli ve bununla beraber stajyer olarak çalıştıracak, kendi içlerinde yetişerek daha hızlı adaptasyon süreci tamamlanan personel olacaktır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da amacına hizmet ettiğini düşünüyoruz etkinliğin” ifadelerini kullandı.

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