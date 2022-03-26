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SP Genel Başkan Yardımcısı Arıkan: "Enflasyon oranında geçen yıla göre yüzde 39'luk bir artış söz konusu"

İHA

SP Genel Başkan Yardımcısı Arıkan: "Enflasyon oranında geçen yıla göre yüzde 39'luk bir artış söz konusu"

Saadet Partisi Bölge Toplantısı; 7 ilin katılımı ile Kayseri'de yapıldı.
7 ilin katılımı ile düzenlenen Saadet Partisi Bölge Toplantısı, kentte bulunan bir otelde yapıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan gıda fiyatlarına dikkat çekerek; "Hepimizin olmazsa olmazı gıda fiyatlarındaki sıkıntıları da her gün, her saat marketlere gittiğimizde yakinen yaşıyoruz. Dünyadaki gıda enflasyonundaki duruma baktığımızda maalesef ülkemizdeki durumun ne kadar vahim olduğunu görmekteyiz. Türkiye; gıda enflasyonunda yüzde 64,5'lik oranla Venezüella, Lübnan ve Surinam'dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye; bütün olumsuz istatistiklerde zirvede yer alarak parmakla gösterilen ülke noktasına gelmiş vaziyette. Enflasyon oranı bundan 1 yıl önce Türkiye'de sadece yüzde 16,61 iken bugün yüzde 54,44'e çıkmış vaziyette. Yani yüzde 39'luk bir artış söz konusu. Dolar; geçen sene 7.94'e alabildiğimiz 1 doları bugün 14,83 TL'den alabiliyoruz. Tam tamına iki kat dolar fiyatı sadece 2 ay içerisinde artmış vaziyette" dedi.
Arıkan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı; "Mevzuatın kolayca değişebildiği, bürokrasinin olmadığı bir ülkede hem içerideki hem dışarıdaki yatırımcı kendisini nasıl güvende hissedecek? Son 20 yılda yaşanan gelişmeler bizlere Süleyman Demirel'i hatırlatıyor. Bugünkü iktidarın öncü kadroları uzun yıllar boyunca Süleyman Demirel'in 'Dün dündür, bugün bugündür' sözünü eleştirmiş, ilkesizliğe isyan etmişlerdi. Ancak bugün eleştirdikleri Süleyman Demirel'i pragmatizm konusunda fersah fersah geçmiş vaziyette."

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