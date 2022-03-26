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Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na yoğun ilgi Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun: “Fuar bitimine 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz”

İHA

Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na yoğun ilgi Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun: “Fuar bitimine 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz”

Atlas Fuarcılık tarafından 17.'si Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fuar ile ilgili açıklama yapan Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, “Fuar bitimine 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz” dedi.
3 ayrı alandan oluşan fuara bin 900 markanın katıldığını söyleyen Fevzi Atasagun, “Fuarımıza yoğun bir ilgi var. Fuarımızı uluslararası bir fuar merkezinde yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün yapmış olduğu toplamda 40 bin metrekarelik bir alana kurulu fuar merkezinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza bin 900 marka katılıyor. Fuarımızın amacı üreticilerle tüketicileri karşı karşıya getirmektir. Fuarlar üreticiler ile tüketiciler arasında köprü görevi görür. Üreticiler ürettikleri ürünleri fuarlarda sergilerler. Ziyaretçilerde bu fuarlar sayesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederler. Bizim fuarımız 3 bölümden oluşuyor. Tarım, hayvancılık ve gıda olmak üzere. Tarımla ilgili bütün ekipmanlar, sulama sistemleri ve fidanlar fuarda sergileniyor. Hayvancılıkla ilgilide süt sağım sistemleri, ahır sistemleri ve hayvancılık ile ilgili bütün ekipmanlar sergileniyor. Biz Kayseri Tarım Fuarını yaparken, birde Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarımız var. Bu fuara da Türk Cumhuriyetlerinden 14 ülkenin katılımı olacak. Oda bizim tarım fuarı ile birlikte büyüyerek giden bir fuar. İleri ki yıllarda biz bu fuarları daha da büyüterek uluslararası bir düzene getireceğiz. Zaten yurt dışından katılımcı ve ziyaretçilerimizde var. Biz bu fuarın özellikle oluşmasına destek veren başta Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz, bize böyle büyük bir fuar alanında fuarı yapma imkanını verdikleri için. Aynı zaman da Ticaret Borsamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu fuarın başından sonuna kadar bizle beraber oldular, bizi desteklediler. Ziraat odamıza çok teşekkür ediyoruz. Damızlık Birliğimize de aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Fuarımızın oluşumundan sonuna kadar bu kurumlarımızın hepsi bize destek verdiler. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu fuarı biz yapıyoruz ama onların desteği ile biz bu fuarı yapıyoruz” dedi.

Atasagun, fuar sonuna kadar 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Fuarımıza biz yaklaşık 300 binin üzerinde bir ziyaretçi akışı bekliyoruz ki fuarımıza da inanılmaz bir ilgi mevcut zaten. Bu fuarımızda aynı şekilde taşıma sistemi de yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin fuar alanına ulaşmalarını kolaylaştırmak için tramvay durağından fuar alanına yarım saatte bir servis koyduk. Türkiye’nin 70 ilinden hem katılımcı hem de ziyaretçisi olan bir fuar gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza yoğun bir ilgi var. Fuarımızı uluslararası bir fuar merkezinde yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün yapmış olduğu toplamda 40 bin metrekarelik bir alana kurulu fuar merkezinde fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza bin 900 marka katılıyor. Fuarımızın amacı üreticilerle tüketicileri karşı karşıya getirmektir. Fuarlar üreticiler ile tüketiciler arasında köprü görevi görür. Üreticiler ürettikleri ürünleri fuarlarda sergilerler. Ziyaretçilerde bu fuarlar sayesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederler. Bizim fuarımız 3 bölümden oluşuyor. Tarım, hayvancılık ve gıda olmak üzere. Tarımla ilgili bütün ekipmanlar, sulama sistemleri ve fidanlar fuarda sergileniyor. Hayvancılıkla ilgilide süt sağım sistemleri, ahır sistemleri ve hayvancılık ile ilgili bütün ekipmanlar sergileniyor.”
Tarım fuarı ile birlikte Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı da düzenlediklerini ve ilerleyen dönemlerde fuarları daha da büyüteceklerini söyleyen Atasagun, “Biz Kayseri Tarım Fuarını yaparken, bir de Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarımız var. Bu fuara da Türk Cumhuriyetlerinden 14 ülkenin katılımı olacak. O da bizim tarım fuarı ile birlikte büyüyerek giden bir fuar. İleri ki yıllarda biz bu fuarları daha da büyüterek uluslararası bir düzene getireceğiz. Zaten yurt dışından katılımcı ve ziyaretçilerimizde var. Biz bu fuarın özellikle oluşmasına destek veren başta Tarım Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz, bize böyle büyük bir fuar alanında fuarı yapma imkanını verdikleri için. Aynı zaman da Ticaret Borsamıza çok teşekkür ediyoruz. Biz bu fuarın başından sonuna kadar bizle beraber oldular, bizi desteklediler. Ziraat Odamıza biz çok teşekkür ediyoruz. Damızlık Birliğimize de aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. Fuarımızın oluşumundan sonuna kadar bu kurumlarımızın hepsi bize destek verdiler. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu fuarı biz yapıyoruz ama onların desteği ile biz bu fuarı yapıyoruz. Fuarımıza biz yaklaşık 300 binin üzerinde bir ziyaretçi akışı bekliyoruz ki fuarımıza da inanılmaz bir ilgi mevcut zaten. Bu fuarımızda aynı şekilde taşıma sistemi de yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin fuar alanına ulaşmalarını kolaylaştırmak için tramvay durağından fuar alanına yarım saatte bir servis koyduk. Türkiye’nin 70 ilinden hem katılımcı hem de ziyaretçisi olan bir fuar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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