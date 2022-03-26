Kayserispor U19 - Galatasaray U19: 0-1

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)-STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Yusuf Uğurlu, Kemal Deliktaş, Samet Arpacıktaş
KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun Talha Karataş (Dk. 72 Berkan Aslan), Enes Koçoğlu (Dk. 22 Hamza Şahbaz), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin, Ethem Balcı (Dk. 84 Yiğit Yavuz), Emin Can Uysal, Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu (Dk. 84 Serhat Işık), Mehmet Eray
GALATASARAY U19: Yılmaz Aktaş Yusuf Erdem, Umut Erdem, Mehmet Aslanboğa, Melih Mert, Pape Niang (Dk. 84 Mustafa Karaman), Beknaz Almazbekov (Dk. 90 Caner Doğan), Eren Büyükkaya, Zeki Mert (Dk.75 Ahmed Jafeli), Özgür Baran, Taha Aydınlı
GOL: Dk.34 Özgür Baran (Galatasaray U19)
SARI KARTLAR: Pape Niang (Galatasaray U19)U19 Gelişim Ligi'nin 26'ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 34'üncü dakikada Özgür Baran kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-03-26 16:46:20
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