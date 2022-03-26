Hazırlık maçı Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0

Yukatel Kayserispor, lige verilen milli arada Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı. Sarı kırmızılılar, maçı tek golle kazanan taraf oldu.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, lige verilen arada Ankara takımlarından Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı. Kayserispor’da sakatlığı bulunan Bernard Mensah ile milli takım kamplarında bulunan Mario Gavranovic, Mame Thiam, Hosseini, Emre Demir görev almadı. Ayrıca kaleci Bilal İbrahim Akdağ, Joseph Attamah, da bu maçta oynamadı.

Stat: Kadir Has

Hakem: Necati Selçuk Şahin xx, Mehmet Ekmekyermez xx, Ahmet Ulu xx

Kayserispor: Silviu Lung xx (Cenk Gönen xx), Onur Bulut xx (Ramazan Civelek xx), Lionel Carole xx (Yasir Subaşı xx), Mert Çetin xx (Uğur Demirok xx), Dimitrios Kolovetsios xx (Arif Kocaman xx), Olivier Kemen xx, Gustavo Campanharo xx (Hayrullah Erkip xx), Emrah Başsan xx, Carlos Mane xx (Andrea Bertalocci xx), Mustafa Pektemek xx (Miguel Cardoso xx) İlhan Parlak xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse x, Arda Kızıldağ x, Mert Kula x, Barış Alıcı x, Musa Şahindere xx, Dmytro Grechyshkin xx, Aaron Tshibola xx, Aksel Aktaş xx, Sintayehu Sallallich x, Rahmetullah Barışbek xx, Blessing Eleke xx

Gol: Ramazan Civelek (Dk.86) (Kayserispor)

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