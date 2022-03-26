KAYÜ Aşçılık Programı Öğrencileri, Yemek Yarışmasında İki Klasman Birinciliği Kazandı

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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğrencileri, Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivalinde gerçekleştirilen üniversitelerarası yemek yarışmasında toplamda 2 klasman birinciliği, 7 altın ve 6 gümüş madalya kazandı.

KAYÜ Aşçılık Programı öğrencilerinin yarışmaya katıldığı kategoriler ve aldığı dereceler şöyle:

Üniversiteler arası modern Türk mutfağı yarışması (Esma Atmaca klasman 1.’si Altın madalya ve kupa)

Üniversiteler arası modern Türk mutfağı yarışması (Merve Aksu altın madalya)

Üniversiteler arası yöresel yemek yarışması (Büşra Çelikaltın madalya)

Üniversiteler arası yöresel yemek yarışması (Şüheda İlhan gümüş madalya)

Üniversiteler arası taze makarna yarışması (Rabia Koçak altın madalya)

Üniversiteler arası tatlı tabağı yarışması (Fatma Nur Çavdar Klasman 1.’si kupa ve altın madalya)

Üniversiteler arası tatlı tabağı yarışması (Hacer Argun gümüş madalya)

Üniversiteler arası ekip yarışması (Melike Bektaş Nurhan Ulus Yavuzhan Ünsal Hüseyin Sabri Kirkit gümüş madalya)

Genç şefler ana yemek yarışması (Derya Sabaz altın madalya)

Genç şefler Ana yemek yarışması (Büşra Bilge atın madalya)

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