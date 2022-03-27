Jandarma ekipleri 13 bin traktör sürücüsüne 'trafik eğitimi' verdi

Kayseri'de jandarma ekipleri, bu yıl 17.’si düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nda yaklaşık 13 bin traktör sürücüsüne trafik eğitimi verdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların trafik duyarlılığını artırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan trafik denetimleri ile vatandaşlara trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler veren jandarma trafik ekipleri, geleceğin şoförleri olan öğrencileri de eğitiyor.



Jandarma ekipleri Tarım Fuarı'nda

Öte yandan, jandarma ekipleri bu yıl 17.’si düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nda stant açtı. Ekipler burada yaklaşık 13 bin traktör sürücüsüne robs demiri, üçgen reflektör, ışık donanımı konularında eğitim verdi. Ayrıca, kadın jandarmalarda fuarı ziyaret eden kadınlara Kadın Destek Programı (KADES) hakkında bilgi verdi. Öte yandan, jandarmanın standını gezen vatandaşlar da emniyet kemerinin önemini anlamak amacıyla simülasyon aracına bindi.

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