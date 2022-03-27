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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YÖK Başkanı Özvar, Kayseri Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İHA

YÖK Başkanı Özvar, Kayseri Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kayseri Üniversitesi’ni ziyaret etti ve senato üyeleri ile toplantı yaptı.
Rektörlük Senato Salonu’ndaki toplantı Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın üniversitenin çalışmaları ve projeleri ile ilgili yaptığı sunum ile başladı. Sunumuna YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasına girmeye çalıştığını kaydetti. Üniversitelerinin OSB’lerle yürüttüğü OSB MYO projeleri hakkında da bilgiler veren Rektör Karamustafa, bu çerçevede en somut adımı Mimarsinan OSB ile attıklarını ve Mimarsinan OSB MYO’nun projesinin hazır olduğunu kaydetti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise sahada eğitimin olduğu OSB MYO’ları YÖK olarak da önemsediklerini belirtti ve Kayseri Üniversitesi’nin bu yönde Mimarsinan OSB ile yürüttüğü Mimarsinan OSB MYO projesine de destek vereceklerini söyledi. MYO’lar konusunda Kayseri Üniversitesi’ne tematik MYO’yu öneren YÖK Başkanı Özvar; “Kayseri’de mobilya sektöründe ciddi bir potansiyel var. Kayseri Üniversitesi olarak tematik, yani sadece mobilya üzerine programların bulunduğu bir MYO kurabilirsiniz. Biz de YÖK olarak bunu örnek gösterebiliriz. Mobilyaya ait tüm branşların yer aldığı Meslek Yüksekokulu, Kayseri sanayinin bu konuda ara eleman ihtiyacının giderilmesine önemli katkı sağlar” dedi. MYO’ların gelişimine yönelik sanayi sektöründe yer alan işyerlerine, KOBİ’lere yönelik yapılacak anket çalışmasının da önemli olacağına dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, işyerleri hangi nitelikte ara elemana sahip, hangi nitelikte ara elemana ihtiyaç var, daha çok hangi alanlarda ara eleman yetiştirilmesi gerekir gibi soruların detaylı analizinin de bu şekilde yapılabileceğini kaydetti. Son olarak mezun bilgi sisteminin önemine de değinen YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin mezun ettikleri öğrencilerin takibini yaptığı mezun bilgi sistemlerinin düzenli takibinin, mezunların kendi veya farklı alanlarda çalışma istatistiklerinin belirlenmesi açısından önemine değindi. YÖK Başkanı Özvar, konuşmasının ardından senato üyelerinin sorularını cevaplandı.
Senato Salonu’ndaki toplantının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kayseri Üniversitesi’nin merkez kampüsü ile Teknik Bilimler MYO Mobilya, Dekorasyon Uygulama Merkezi ve Atölye binasını gezdi. YÖK Başkanı Özvar, mobilya atölyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kayseri Üniversitesi’ni ziyaretinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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