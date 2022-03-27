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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

DHA

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -
STAT: Sümer 
HAKEMLER: Hüseyin Keğin, Tolga Selvi, Oğzuhan Bahçıvan
KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Zeynep Gündoğdu, Birsen Bozbal, Aysun Moradova, Alina Nahmadova (Dk. 90 Gülşen Urgun), Saniye Aslano, Opah Element, Cristine Nafula, Sona Ragimova, Aybüke Aykul (Dk. 78 Yağmur Ocak), Şeymanur Gencebay (Dk. 87 Canset Yiğit), Adebisi Dosumu
ALG SPOR: Selda Akgöz, Zehra Borazanci, Kezban Tag, Medine Erkan (Dk.76 Zhala Mahsimova), İlayda Civelek (Dk. 65 Kristina Kbakaranzde), Eda Karataş, Emine Ecem, Ebru Topçu (Dk. 78 Balongo Grace), Ruth Kipoyi, Ecem Cömert (Dk. 65 Mariem Houıj), Thays Amorim
GOLLER:  Dk. 42 ve Dk. 64 Ecem Cömert, Dk. 57 Thays Amorim, Dk. 81 Balongo Frace (ALG Spor)
SARI KARTLAR:  Aysun Moradova (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) İlayda Civelek, Ebru Topçu (ALG Spor)
Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu 16'ncı hafta karşılaşmasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında Gaziantep temsilcisi ALG Spor'a 4-0'lık sonuçla mağlup oldu.
MAÇTAN SONRA GERGİNLİK ÇIKTI
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım sporcuları arasında çıkan tartışma büyüdü. Çevredekiler gerilimi büyümeden önledi. Soyunma odasına sorunsuz giren sporcular daha sonra stattan ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-03-27 17:53:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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