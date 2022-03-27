Kalp krizi geçiren Kayserili astsubay hayatını kaybetti

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Çorum'da görev yapan jandarma astsubay Mehmet Emre Koçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kayserili astsubay Mehmet Emre Koçer, görevini yaptığı Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Koçer'in aci haberi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan ailesine yetkililerce verildi.

Koçer'in cenazesi memleketi Develi'de toprağa verileceği öğrenildi.

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