Talas’ın çiftçileri Tarım Fuarında

Talaslı kırsal mahalle muhtarları ve çiftçiler, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Kayseri Tarım Fuarını gezdi. Burada tarım teknolojilerinde yaşanan son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulan çiftçiler, Talas Belediyesinin kendilerine birçok konuda büyük destek sağladığına vurgu yaptı.



Otobüslerle mahallelerinden alınarak Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezinde açılan fuara götürülen ve burada stantları gezen çiftçiler, tarım ve hayvancılık alanındaki son gelişmeleri yerinde görme imkanı buldu. Talaslı çiftçiler ve muhtarlar, düzenlenen geziyle yeni tarım aletlerinden farklı bitki türlerine, üretim tekniklerinden bilinçli tarıma kadar birçok konuda bilgi sahibi oldu.



MUHTARLAR VE ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Talas’ın tarım alanında gelişmesi için kendilerine gerekli her türlü desteğin sağlandığını dile getiren muhtarlar ve çiftçiler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Bu etkinlikle tarım alanında yaşanan son gelişmeleri yerinde görme imkanı sağlandığını söyleyen çiftçiler, ihtiyaç duydukları bazı aletleri ve tarım ürünlerini temin etme imkanı bulduklarını kaydetti.

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