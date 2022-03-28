ORSİFED Başkanı Türküm: "Hibeler ve Teşvikler ile Finansmana Erişim Yolları kitapçığı hazırladık"

Kayseri'nin iş dünyasıyla ilgili tek federasyonu olan Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm; "Türkiye ve Kayseri iş dünyasına büyük bir hizmete imza atmaya karar verdik. 'Hibeler ve Teşvikler ile Finansmana Erişim Yolları' adını verdiğimiz yaklaşık 200 sayfalık bir kitapçık hazırlatmayı ve meslek örgütlerine, kamu kurumlarına ve iş dünyası mensuplarına ulaştırmayı hedefledik" dedi.

Federasyon merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Soner Türküm; federasyon geçmişi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türküm; "Komisyonumuz, Türk iş dünyasının finansmana erişim konusunda oldukça eksik bilgiye ve ön yargıya sahip olduğunu tespit etti. Bu doğrultuda mevcut tüm finansmana erişim yollarının Finans Sohbetleri serisi ile Türkiye kamuoyuna anlatılması planlandı. Her bir sohbet toplantısı farklı bir Anadolu şehrinde yapılıyor. Denizli ve Bursa'da 'halka arz' konusu anlatılarak, finansmana erişim açısından halka arzın avantajları, kolaylıkları ve başvuru sürecindeki incelikleri paylaşıldı. Çalışmalarımız esnasında finansmana erişim konusunda özellikle Anadolu'daki her ölçekteki ticarethane ve işletmenin yeterince bilgi sahibi olmadığı için tam faydalanamadığı hibeler ve teşviklerin bulunduğu ve bu konuda yeterli güncel kaynakçanın da olmadığını tespit ettik. Finans Sohbetleri serisinin 3. sohbet toplantısının da ORSİFED ev sahipliğinde Kayseri'de yapılması kararlaştırıldı. İşte bu noktada Türkiye ve Kayseri iş dünyasına büyük bir hizmete imza atmaya karar verdik. 'Hibeler ve Teşvikler ile Finansmana Erişim Yolları' adını verdiğimiz yaklaşık 200 sayfalık bir kitapçık hazırlatmayı ve bu kitapçığı meslek örgütlerine, kamu kurumlarına ve iş dünyası mensuplarına ulaştırmayı teklif ettik. Bu teklifimiz heyecanla kabul edildi ve 4 ayı aşan süredir devam eden çalışmalar tamamlandı" dedi.

Çarşamba günü lansman düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Türküm; "ORSİFED tarafından, Türkiye'nin alanında köklü kuruluşlarından birisi olan Sistem Danışmanlık A.Ş. icra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Balcı ve uzman kadrosuna hazırlatılan kitapçığımızın 30 Mart Çarşamba günü, 'Finans Sohbetleri çerçevesinde lansmanını yapmış olacağız. Aynı gün kitapçık içeriğine uygun olarak bir panel düzenledik. Panelde kitabı hazırlayan uzmanların yanı sıra 2 çok değerli firmanın da genel müdürleri başarı hikayelerini anlatacak" ifadelerini kullandı.

ORSIFED Başkanı Soner Türküm ayrıca kurucu başkan ve hali hazırda KAYSIAD Başkanı olan İbrahim Yılmaz'a da teşekkürlerini iletti. ORSIFED ev sahipliğinde düzenlenen Finans Sohbetleri Paneli, 30 Mart 2022 günü saat 13.30 17.30 arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.