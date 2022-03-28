Araçlarla kağıt ve hurda toplayanlara göz açtırılmıyor

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince çek çek türü araçlarla kâğıt ve hurda toplayan şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi, Kocasinan, Talas Devriye Ekipler Amirliğince çek çek türü araçlarla kâğıt ve hurda toplayan şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 67 şahıs sorgulandı, 53 araç kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 2 aranan şahıs ile 1 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken 1 adet yakalamalı/hacizli motosiklet ele geçirildi.

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