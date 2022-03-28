Kayseri Süper Amatör Küme Hacılar Erciyesspor şampiyon oldu 6 yıl sonra yeniden BAL’da

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor, 20212022 sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Süper Amatör Küme playoff final maçında Kayseri Şekerspor’u Murat Mağara ve Yusuf Karaboğa’nın golleri ile 20 mağlup ederek şampiyon oldu. A Grubunda normal sezonu lider olarak tamamlayarak playoff oynamaya hak kazanan Hacılar Erciyesspor, yarı finalde Kayseri Yolspor’u 21, finalde ise Kayseri Şekerspor’u 20 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Final maçının bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisinde büyük sevinç yaşayan sarı lacivertliler, 20222023 sezonunda Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil etmeye hak kazandı.

Final maçını Argıncık stadında izleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sergilenen futbol ve alınan galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ifade etti. 6 sezon aradan sonra Bölgesel Amatör Lig’e dönen Hacılar Erciyesspor’da büyük sevinç hakim.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.