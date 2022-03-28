Büyükşehir’den Tasavvuf Müziği ziyafeti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tasavvuf Müziği Korosu’nun gerçekleştirdiği konser ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın sürdürdüğü kentteki kültür sanat etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Korosu’nun konseri ile devam etti. Kayseri İl Kültür Turizm Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterirken, keyifli geçen konser Rast ve Hicaz makamlarından seçilmiş eserlerden oluşan bir repertuarla yaklaşık 80 dakika sürdü.

Koro Şefi Yusuf Hikmet Balak yönetimindeki Tasavvuf Müziği Korosu’nun ilk bölümde hicaz makamında ilahiler, ikinci bölümde sololar ve son bölüm rast makamında ilahilerin seslendirdiği konser, vatandaşlardan tam not aldı.

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