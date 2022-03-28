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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan Belediyespor, ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı

İHA

Kocasinan Belediyespor, ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı

2527 Mart 2022 tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Masa Tenisi 1. Lig 2. Etap müsabakalarında Kocasinan Belediyespor, 3.'ncü oldu.
Müsabakalarda Kocasinan Belediyespor hem erkek takımı ve hem de kadın takımı ligin ilk yarısında oynadığı 15 maçın 13’ünü kazandı. Altınay Hatun Bulut, Ayşe İzel Bilgiç, Burçin Mermer ve Elif Duman’dan oluşan kadın takımı ve Mehmet Ali Karaboğa, Yusuf Gaygısız ve Kenan Eren Kahraman’dan oluşan erkek takımı yaptığı zorlu mücadeleler sonunda 15 maçın 13’ünü kazanarak ligin ilk yarısını üçüncü olarak tamamladı.
Takımlar elde ettikleri başarılarıyla mayıs ayında Yalova’da gerçekleştirilecek olan PlayOff müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörleri Kemal Balım’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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