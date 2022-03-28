Çorum'da kalp krizinden hayatını kaybeden Astsubay Köçer, Kayseri'de toprağa verildi

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)ÇORUM'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer (26), memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un İskilip ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer, bir yakınını ziyaret için geldiği Çorum'da rahatsızlanınca ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Köçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köçer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi. İlçede düzenlenen cenaze törenine, Köçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Köçer, ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-28 19:14:24



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