Makine ayarı yapan işçi, kaza sonucu hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada makine ayarı yapan bir işçi, makine kolunun boşlaması sonucu geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayseri Serbest Bölge 4. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, Alper D. (32) kullandığı plaka kalıp kesme makinesinin ayarını yapmak için altına girdi. Alper D., ayar yaptığı esnada boşlayan makine kolunun kafasına çarpması sonucu ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesine Alper D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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