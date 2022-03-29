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Sultan Sazlığı Milli Parkı Mesire Alanları bakıma alındı

İHA

Sultan Sazlığı Milli Parkı Mesire Alanları bakıma alındı

Baharın gelmesiyle Sultan Sazlığı Milli Parkı mesire alanları ziyaretçileri için bakıma alındı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince yapılan çalışmalarda ortak kullanım alanlarında bulunan piknik masaları, ayaklı mangallar tadilata alınıp boyanırken çevre ve su temizliği de yapıldı. Alana gelen ziyaretçiler Ovaçiftlik Mahallesinde doğal yaşamı yerinde inceleyip kuş müzesini ziyaret ettikten sonra sıklıkla Sindelhöyük Mahallesinde bulunan mesire alanında mola vererek sevdikleriyle birlikte piknik yaparak hoşça vakit geçirmekte. 2021 yılında 49 bin kişinin ziyaret ettiği Sultan Sazlığı Milli Parkı yalnızca doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin değil piknik yapmaya gelen ziyaretçilerin de gözdesi durumunda.

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