DEAŞ Üyesi 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye’de bulundukları dönem içerisinde: DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Melikgazi ilçesinde bulunan 3 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait birçok dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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