Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon TL'lik tohum desteği Kayseri Büyükşehir'in şimdiye kadar dağıttığı tohum ile 200 bin dekar alan ekilecek Büyükşehir çiftçilere bugüne kadar 25.5 milyon TL'lik destek verdi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri'mizi tarım ve hayvancılığında bir merkezi olma yönünde hak ettiği şekilde gündeme ve geleceğe taşıyacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ Projesi çerçevesinde üreticiye 12 milyon TL maliyetli bin ton yem bitkisi tohumu, 3 milyon TL maliyetli de 193 ton aspir tohumu olmak üzere 15 milyon TL’lik tohum dağıtım törenine katıldı. Büyükkılıç, "Kayseri'mizi tarım ve hayvancılığında bir merkezi olma yönünde hak ettiği şekilde gündeme ve geleceğe taşıyacağız" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi Otopark Alanı’nda düzenlenen törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti İl Başkan Vekili Vedat Arıkan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve çok sayıda çiftçi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Büyükşehir destekliyor, Kayseri çiftçisi üretiyor. Cumhurbaşkanımızın üretim seferberliğine başta Memduh Başkanımız örnek oluyor, sonra da biz çiftçiler seferberliğe buradan destek veriyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Büyükşehir’den gerekli hizmetleri alıyoruz. Arazi yollarımızı belediyemiz yapıyor. yıllardır yaptı, bundan sonra yapmaya devam edecek” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, “Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz aspir tohumu mütevazi bir bütçe ile bakanlığımız tarafından desteklenen, ‘Kayseri kendi yağında kavruluyor’ ismiyle hayata geçirilmeye çalışılırken büyükşehir belediyemizin destekleri devreye girdi. Bu destekler neticesinde projenin adını da revize ettik ve yeni ismiyle ‘Türkiye Kayseri’nin yağında kavruluyor’ Projesine dönüştürdük. Bu projenin hayata geçirilmesinde inisiyatif kullanan herekse teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Kayseri'mizi tarım ve hayvancılığında bir merkezi olma yönünde hak ettiği şekilde gündeme ve geleceğe taşıyacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayseri’mizi endüstrinin ve ticaretin merkezi olarak gönlünüzde yer etmeye çalışacağız. Aynı zamanda tarım ve hayvancılığında bir merkezi olma yönünde hak ettiği şekilde gündeme ve geleceğe taşıyacağız. Bunu neden söylüyoruz; işte RusyaUkrayna savaşı. Onu da giderecek olan ve insanlığın barışına vesile olacak olan bizim liderimiz olacak. Dünya insanlığının ve mazlum insanların sesi olan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olacak. Bunu da burada söylüyoruz. Savaş sürecinde görüyoruz, pandemi sürecinde de gördük. Gıda ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımız. Bu programdan önce ‘Dirençli Kentler’ adında bir programa katıldım. Dirençli kentler işte böyle oluşur. Elbette sadece imar boyutuyla dirençli kentleri oluşturmak değil. Ekonomik, sağlık boyutuyla, tarımı ve hayvancılığı ile üreten, katma değer sağlayan ama insanlarının bilinçlendirildiği, toplumun sorunlarına sahip çıkmamızdır. Tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımız. Bunun için gerekli önlemleri almalıyız. Alt yapısını oluşturmalıyız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizi bu anlamda destekliyor ve daha fazla da desteklemeye devam edecek. Yeter ki siz üretin, ekin ve dikin. Biz sizin hizmetkarınız. Sizlerin duası ve desteğiyle 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesidir. Allah’a şükürler olsun ki tam 23 aydır kredi almadan bütçesini yöneten yine Kayseri Büyükşehir Belediyesidir. Biz sizleri seviyoruz ve sizler de bize güveniyorsunuz. Allah’ta bereketlendiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarım için var, endüstri için var, sanayi destekleri için var. Hayvancılık için var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, milli mücadele döneminde cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı’ya ait tabloyu Başkan Büyükkılıç'a hediye ederken, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Düzenlenen tören, tohumların çiftçilere dağıtılmasının ardından sona erdi.

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