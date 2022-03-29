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Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

İHA

Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürü Halil Gözeller, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürümüz Sayın Halil Gözeller ve Kısım Amirimiz Ergün Tut belediyemizi ziyaret ettiler. Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm gümrük çalışanlarımızın gayretine yakından şahidim. Tüm gümrük personelimize çalışmaları için teşekkür ediyorum. Kayseri Serbest Bölgesi'nde çalışmalara devam ediyoruz. Serbest Bölge Kayseri için büyük bir potansiyel. Kayseri’ye çok daha güzel yatırımlar yapacak çok daha fazla yatırımcıları serbest bölgeye çekeceğiz. Serbest Bölgeleri Türkiye'nin ve ilimizin dünyaya açılan kapısı olarak düşünebiliriz. Kayseri ihracatın yüzde 22'si şu anda Serbest Bölge'den yapılıyor. Kayseri’nin ihracatından bahsediyorsak özellikle bu arkadaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Gümrüklerde yapılan her türlü iş ve işlemler hem sınır güvenliğine hem de ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Kendilerine hem vermiş oldukları emekler için hem de ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Cenabı Allah birlik beraberlik içerisinde bu ülkeye hep birlikte hizmet etmeyi nasip etsin. Bu arada tüm üretim yapan sanayici kardeşlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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