Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'deki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, nevruz kutlamaları kapsamında dağıtılan bulgur pilavından zehirlenen 220 öğrenci, tedaviye alındı.

Olay, Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda düzenlenen nevruz etkinlikleri kapsamında 800 öğrenciye bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Yemeklerini yedikten sonra evlerine dağılan öğrenciler, rahatsızlanmaya başladı. Velilerin ihbarıyla evlere gelen sağlık ekipleri, öğrencileri hastanelere kaldırdı. Yedikleri yemekten zehirlenen 220 öğrenci, ambulans ve araçlar ile hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelerek, öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Açıklama yapan Vali Günaydın, "Yılmaz Akansu İlkokulu'nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocuklarımızın etkilenmesi söz konusu. Şu an hastanemizde 200'e yakın öğrencimiz bulunuyor. Çok şükür, durumu kritik olan bir öğrencimiz yok. Hepimiz buradayız. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün öğrencilerimizin tahlilleri yapıldı. Diğer hastanelerimize de 20'ye yakın öğrencimiz başvurmuş. Takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, bütün velilerimiz teker teker arıyor. Şu an sevindirici olan, durumu kritik olan öğrencimiz yok. Okulumuzda toplam 800 kişiye pilav dağıtımı olmuş. Burada olumsuz bir durum olmasın, diye temenni ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-29 17:50:30



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