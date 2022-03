Başkan Büyükkılıç ile 3 yılın özeti; proje, hizmet ve başarı

29 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 yıl içerisinde A’dan Z’ye ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı projeler ve hizmetleriyle hem sosyal hem de gönül belediyeciliğine imza attı. Başkan Büyükkılıç ile 3 yılın özeti, proje, hizmet ve bu çalışmaların sonunda başarı oldu.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet” anlayışıyla mesai kavramı gözetmeden, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde, 1 milyon 434 bin 357 nüfusa sahip Kayseri halkını kucaklayan anlayış içerisinde görevinde 3’üncü yılını geride bıraktı.

6 bin yıllık ticari, 7,5 milyon yıllık doğa tarihiyle değişik medeniyetleri bağrında barındıran makarrı ulema, makarrı evliya şehri ve açık hava müzesi konumunda olan kadim kent Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmenin onurunu yaşayan Başkan Büyükkılıç, seçim öncesinde vaat ettiği projeleri bir bir hayata geçirirken, daha fazlası için de gayret gösteriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada görev süresinde 3 yılı değerlendirerek, 16 ilçe belediyesi ile el ele gönül gönüle, ortak aklı merkeze alarak, kadim kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir mahallesine varıncaya kadar hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Kayserililere layık olabilme yolunda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Değerlerimize bağlı, tarihimizden köklerini alan, millî ve manevi şuurla ülkeye ve insanlığa faydalı nesilleri yetiştirme gayreti içerisinde olarak ‘genç dostu belediye’ sözünün hakkını verdik, vermeye devam ediyoruz. ‘Paran kadar değil, hayrın kadar konuş’ sözünün doğduğu bu topraklarda sadece şehrin değil, tüm Türkiye’nin büyümesine katkı sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. 1 milyon 434 bin 357 nüfusa sahip şehrimizi 4’üncüsü yolda olan 3 büyük organize sanayisiyle, 1 serbest bölgesiyle, 5 üniversitesi ve teknoparkıyla adeta endüstrinin, ticaretin, gastronominin, eğitimin, sağlığın ve bilimin merkezi yapıyoruz” diye konuştu.



“2019’DA PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADIK”

Başkan Büyükkılıç, 3 yıl içerisinde ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizme kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarının altını çizerek, “Seçim beyannamemizde kamuoyu ile paylaştığımız 150. yılda 150 projelerimiz tüm hızıyla sürerken, her bir projemizin kendi içerisinde başka projelere ayrıldığını belirtmek istiyorum. 2019’da, Terminal Katlı Kavşağı‘nı, Erciyes Üniversitesi’nde 350 araç kapasiteli otoparkı, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’ni, Tarihi Kayseri Kalesi’ni, öğrenci dostu Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi’ni, 3. Kitap Fuarı’nı açarken, Kayseri turizmine katkı sağlayacak balon turizmini, dijital ticaret projemiz e38’i, Gençlik Meclisi’ni başlattık. Toplu taşımada aktarma ücretini kaldırırken, Erciyes Kayak Merkezi’nde 550 araçlık otopark yaptık” ifadelerini kullandı.



“2020’DE PANDEMİYE RAĞMEN HİZMET ETTİK”

2020 yılına girildiğinde yaklaşık 2 yıl sürecek bir pandemi dönemi gibi zorlu bir sürece rağmen yatırımlara ara vermediklerini vurgulayan Doktor Başkan Büyükkılıç, 2020’de yaptıkları projeleri şöyle sıraladı:

“Restore ettiğimiz tarihi Güpgüpoğlu Konağı‘ndaki Etnografya Müzesi’ni, Şehir Kütüphanesi‘ni, Beyazşehir Halk Kütüphanesi‘ni, Ziya Gökalp ve Argıncık Semt kütüphanelerini, Merkez Halk Kütüphanesi’nin ek salonunu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin ilk etabını, KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) birimini, Çerezlik “Ay Çekirdeği” üretimi için beton kurutma alanını, Osman Kavuncu BulvarıSerbest Bölge Bağlantı Yolu’nu ve Alsancak Parkı’nı hizmete açtık. Ayrıca 2020 yılında “Bulut Kayseri” sistemini, otobüs filomuzu genişletme çalışmalarını, öğrencilerimize tablet desteğini, vizyon projelerimizden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi inşaatını, Selçuklu dönemi anıt eserlerinden Kızıl Köşk‘te kazı çalışmalarını, hayvan içme suyu projelerini, yem bitkisi tohumu yardımını, bitkisel atıklardan gübre üretimini, hasta yakını misafirhanelerinin inşaatını, kolonya, el ve ortam dezenfektanı ile maske üretimini ve gacer buğdayından ekmek üretimini başlattık. Salgında tüm önlemlerimizi alırken çalışmalarımıza da aralık vermeden ‘Durmak yok, yola devam’ diyerek, 2020’de Kayseri Devlet Tiyatrosu’nu, Koramaz Vadisi’ni UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine girmesini, Kayseri Havalimanı yeni terminal binasını ve Anafartalar Şehir Hastanesi YHT Gar tramvay hattını kazandırdık.”



“YATIRIM LİDERİ BÜYÜKŞEHİR OLARAK 2021’E DE DAMGA VURDUK”

Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını hatırlatarak, 2021 yılında da dolu dolu yatırımlara imza attıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, birbirinden önemli ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı projeleri şöyle anlattı:

“2021 yılında Hıdırellez Yolu’nun ilk ve ikinci etabını, Kayseri Mahallesi’nde restorasyonu biten 40 konağı, Uzaktan İzleme Merkezi’ni (UZİMER), plaj futbol ve voleybol sahasını, Glütensiz Kafe’yi, Koramaz Vadisi’nde Kayseri Mutfağı temalı Koramaz Kafe Restoran’ı, Eczacı Cem Seyhan 112 Acil İstasyonu’nu, Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ni, Kayseri Kariyer Merkezi’ni, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, Engelsiz Spor Salonu’nu, 2 adet kapalı tenis kortunu, ziyaretçi rekoru kırdığımız 4. Kayseri Kitap Fuarı’nı hizmete açtık. Yine 2021 yılında Talas Mevlana MahallesiFurkan Doğan Arası tramvay hattı yapımını, Hafriyat Yönetim Sistemi’ni, Yeraltı Çarşısı'nda modern yenileme çalışmalarını, besicilerimize küçükbaş hayvan desteğini, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi’nde elektrik üretimini, çiftçilere traktör desteğini, Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi’nin inşaatını, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin inşaatını, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde beş ayrı projenin inşaatını, Park etVale uygulamasını, Çocuk Kütüphanesi ile Müzik Okulu'nun inşaatını, Kültepe temalı Yarı Maratonu, kardeş şehrimiz Misurata ile yeni yapılacak yatırımları, Seyyid Burhaneddin mezarlığı içerisinde bulunan Selçuklu eseri türbenin kazı çalışmasını, İncesu’daki mozaik kazı çalışmalarını, Değer Gençlik projesini, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde uzlaşma görüşmelerini, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2’nci uygulama etabını başlattık.Erciyes Kayak Merkezi’nde yer alan Hisarcık Kapı Sosyal Tesisleri’ni yenilerken, Seyyid Burhaneddin Cami minaresinin restorasyonunu yaptık. 2021 sonu itibariyle fiber optik hat uzunluğumuzu 220 bin metreye ulaştırırken, TURKOVAC’ın mucidi, gururumuz Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ismini vereceğimiz Zümrüt Mahallesi Havalimanı bağlantı yolu yapım çalışmalarında sona geldik. Geçtiğimiz yıl teknolojinin tüm imkânlarından faydalanan bir belediyecilik anlayışı ile “Akıllı Şehir Kayseri” ile daha büyük bir yol izledik.”



“2022 YILINA DA HIZLI BAŞLADIK”

Uyum kültürü ile daha hızlı büyürken, 2021 yılında 1 milyar 800 milyon TL’ye yükseltilen bütçenin yüzde 98’ini gerçekleştiren bir belediye olarak 2022 yılına da hızlı başladıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri’mizin gücüne güç, güzelliğine güzellik katacak ve tüm Türkiye’ye örnek olacak çalışmalara ve projelere imza attık, atmaya devam edeceğiz. 2022 yılının ilk 3 ayında, tüm üniversite ve merkez kütüphanelerde sıcak çorba hizmeti başlatırken, elektrikli araçlara ilginin arttığı bugünlerde elektrikli araç şarj üniteleri kurulumları yapmaya başladık. Mini kitaplıktan şarj ünitelerine, internet hizmetlerinden ısıtma sistemine kadar tam donanımlı olarak hizmete sunduğu ‘kapalı durak’ projesini hayata geçirdik. ‘Üretim sizden, destek bizden’ sloganıyla başlatılan organik tarım temel eğitim programı düzenledik. Besicilere ve öğrencilere su faturalarının yarısını ödeyeceğimiz müjdesini verdik. Engelsiz Yaşam Merkezi’ne 5 milyon TL’lik yeni araç desteği sağladık. Çiftçilere 2.5 milyon TL’lik “nohut tohumu” desteği verdik. 13 ilçeye kedi ve köpekler için 13 ton mama desteği sağladık. Yine, üreticiye 12 milyon TL maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu, 3 milyon TL maliyetli de 193 ton aspir tohumu dağıttık. Hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz tarafından arasında cami yapımı için işbirliği protokolü imzaladık. Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin yeni projesini tamamlayarak, açılışa hazır hale getirdik” şeklinde konuştu.



BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Başkan Büyükkılıç, gerek imar ile altyapı çalışmaları, gerekse gönül belediyeciliği hizmetleri ile halka dokunan girişimleri sayesinde bir yandan yatırımları sürdürürken, diğer taraftan da bu çalışmaların meyvesi olarak birçok alanda ödüller kazandıklarını söyledi.



“ALLAH BİZLERİ SİZ KAYSERİLİ HEMŞEHRİLERİMİZE LAYIK KILSIN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek yerel yönetimler gerekse Ankara’da bürokrasi kanadının tamamını kucaklayarak şehrin gelişimi açısından önemli görülen tüm çalışmaların içerisinde yer aldıklarından bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kısacası ‘bu bizim işimiz değil’ demeden, şehrimize, insanımıza sahip çıkarak, çalışkan ve fedakâr ekibimiz ile ihtiyaç duyulan her alanda ‘biz de varız’ dedik. 3 yılda bir olduk, beraber olduk, ‘insanların hayırlısı, insana hizmet edendir’ anlayışıyla, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle kimseyi ötekileştirmedik. Allah bizleri siz Kayserili hemşehrilerimize layık kılsın. Elhamdülillah imkânlarımız var, kaynağımız da var, bütçemiz de var, dua edenlerimiz de var ve bize sahip çıkanlarımız da var. Bu şehre ve insanlarına dökeceğimiz çok alın terimiz ve daha yapacağımız çok işimiz var. Teşekkürler Kayseri.”

