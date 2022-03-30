Ramazan’da sucuk ve pastırmaya zam yok Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan’da sucuk ve pastırmaya zam yok Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak"

İHA

Ramazan’da sucuk ve pastırmaya zam yok Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak"

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak" dedi.
Başkan Bağlamış düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Ramazan ayı öncesi pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu.
Geçen ay sucuk ve pastırma fiyatlarında bir artış gerçekleştiğini aktaran Bağlamış, "Sucuk kilogram fiyatı 120 TL iken, 150 TL oldu. Pastırma kilogram fiyatı 240 TL iken, 300 TL oldu. Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak. Maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki denge besici aleyhine daha da bozulmuş, 2021 yılı, kırmızı et sektörü açısından zorlu ve sabır içinde geçen bir yıl olmuştur. Her ne kadar kırmızı et üretimini 2021 yılındaki gelişmeler yönüyle değerlendirecek olsak da, 2018 yılından bu güne kadar ki süreci de dikkatte almak gerekir. Çünkü 2021 yılı et sektöründeki bu durum, 2018 de başlayan sürecin devamı niteliğindedir. Kırmızı et üretimimizin içinde yaklaşık yüzde 10’luk bir paya sahip olan küçükbaş hayvan eti üretiminde genel bir memnuniyetin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı şeyi sığır eti üretimi için söylemek mümkün değildir. 2018 yılında yapılan sığır eti üretimi, önceki yıllara oranla daha yüksek gerçekleşmiş ve piyasa fiyatları arz fazlalığından dolayı son çeyreğinde maliyetin çok altına düşmüştür. Üreticinin zararını düşürmeye yönelik olarak Et ve Süt Kurumu müdahale alımlarına başlamış ve yüz binlerce büyükbaşı kesip, on binlerce ton eti stoklamaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında herkesin evine et ürünlerinin girmesini canı gönülden istiyoruz"
Bağlamış, 2019 yılının da üretici açısından yüz güldürmediğini Et ve Süt Kurumu (ESK) müdahale alımlarının bu yılın büyük bölümünde devam ettiğini belirtti. Devletin bu çabasının üretici açısından tam bir çözüm sağlamadığını kaydeden Başkan Bağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üretici bütün umutlarını 2020 yılına taşımış, ancak daha yılın başında pandeminin patlak vermesi bütün umutları suya düşürmüş ve talep darlığı nedeniyle et fiyatları sürekli maliyetin altında kalmıştır. Son üç yıldır kazanamayıp zarar eden besicilerimiz, 2021 yılına gelindiğinde, maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki denge besici aleyhine daha da bozulmuştur. Sonuç olarak piyasalardaki karkas fiyatları yıl boyunca maliyetlerin altında seyretmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesine dair yapmış olduğu açıklamaların ardından market ve kasap fiyatlarına yansımaları merak edilmeye başlamıştı. Kıyma; 120 TL’den, 110 TL’ye, kuşbaşı; 130 TL’den, 120 TL’ye düşürüldü. Et ve Süt Kurumu kırmızı ete yüzde 48, beyaz ete de yüzde 15 oranında zam uygulamıştır. KDV indirimi, esnafa bir nefes oldu. Esnafın da girdileri çok arttı. Esnafımız 80 TL’ye dana alıyorsa, bunun yüzde 25’i kemik ve kasaba ulaşana kadar verdiği firedir. Bunları hesaba koyarsak esnafımız asla fırsatçılık yapmadı. Ramazan ayında herkesin evine bir nebze de olsa et ürünlerinin girmesini canı gönülden istiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak kırmızı et fiyatlarında artış beklentimiz olmayacak."

"300 TL üzerinde satış yapan olursa bize bildirin"
Kentte 300 TL'nin üzerinde pastırma satışının olmadığını söyleyen Bağlamış, "300 TL civarında satış yapan görürseniz borsaya şikayette bulunabilirsiniz. Biz disiplin cezası verebiliriz. 1 kilogram sucuk 150 TL, 1 kilogram pastırma 300 TL. Bunun dışında fiyat uygulaması olursa lütfen bize bildirin. Aşağı fiyat için önemli değil. Bu söylediğim sırt ve antrikot için geçerli fiyat. Kara parça dediğimiz ürünler 300 TL’nin biraz daha altında. Et sucuğu için 150 TL fiyat söylüyorum. Tavuk sucuğu olduğunda bu fiyat biraz daha aşağıda. Ürünlerinde hata yapan imalatçılarımıza bizim disiplin cezası verme yetkimiz var. İkinci olduğu zaman üyelikten atabiliyoruz. Herhangi bir cezai uygulamamız yok. Et ve tavuk üretimi aynı platformda yapıldığı müddetçe mutlaka bulaşan dahi olsa bu üretim tavuk veya et ayrıştırılmadığı için ifşa edilmek zorunda kalıyor. Biz üyelerimize 2018 yılından bu yana Kayseri’de tavuk sucuğu üretimi yapılmaması yönünde uyarıyoruz. Çünkü bulaşan olduğu zaman et sucuğuna tavuk bulaştırmış gibi oluyor. Üreticilerimiz ısrarla hem et sucuğu hem de tavuk sucuğu üretimine devam ediyor. Bu üretim devam devam ettiği sürece bu ifşalar devam edecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahraman şoför canını hiçe saydı, faciayı önledi
YEREL HABERLER Kahraman şoför canını hiçe saydı, faciayı önledi
Başkan Büyükkılıç ile 3 yılın özeti; proje, hizmet ve başarı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç ile 3 yılın özeti; proje, hizmet ve ...
Kadın Doğum Uzmanı Demir: Yumurtalık kistleri, önemli bir hastalığın işareti olabilir
YEREL HABERLER Kadın Doğum Uzmanı Demir: Yumurtalık kistleri, önemli ...
Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için"
YEREL HABERLER Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için"
Kayseri’de 'hipnozla işkence' davasında 3 avukata gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de 'hipnozla işkence' davasında 3 avukata ...
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor Campanharo: "Seyircimizin desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceğimizi düşünüyorum"
YEREL HABERLER Kayserispor, Fenerbahçe maçına ...
Gülsoy: "Enflasyon tüm dünyanın sorunu"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Enflasyon tüm dünyanın sorunu"
Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi
Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum
YEREL HABERLER Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi ...
Pilavı yiyen zehirlendi: 250’ye yakın öğrenci hastanede gözlem altına alındı Kayseri’de okulda düzenlenen Nevruz etkinliği, öğrencileri hastaneye yolladı
YEREL HABERLER Pilavı yiyen zehirlendi: 250’ye yakın öğrenci ...
Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Başkan ...
Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası’ndan birinci çıktı
YEREL HABERLER Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası’ndan ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon TL'lik tohum desteği Kayseri Büyükşehir'in şimdiye kadar dağıttığı tohum ile 200 bin dekar alan ekilecek Büyükşehir çiftçilere bugüne kadar 25.5 milyon TL'lik destek verdi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri'mizi tarım ve hayvancılığında bir merkezi olma yönünde hak ettiği şekilde gündeme ve geleceğe taşıyacağız"
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon ...
Bekir Yıldız: “Bu şehir Memduh Bey’e borçlu” “Memduh Bey’le şehre 30 yıllık mühür vuruldu”
YEREL HABERLER Bekir Yıldız: “Bu şehir Memduh Bey’e borçlu” “Memduh ...
Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor
DEAŞ Üyesi 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ Üyesi 3 kişi yakalandı
Başkan Çolakbayrakdar: "Yeşillendirme çalışmalarıyla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Yeşillendirme çalışmalarıyla ...
Talas’ın kütüphanelerinde hayat var
YEREL HABERLER Talas’ın kütüphanelerinde hayat var
Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden denetim
YEREL HABERLER Kocasinan'da Ramazan öncesi zabıta ekiplerinden ...
Sultan Sazlığı Milli Parkı Mesire Alanları bakıma alındı
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı Milli Parkı Mesire Alanları bakıma ...
Melikgazi’de kırsal kesim mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Melikgazi’de kırsal kesim mahalle muhtarları ile ...
Kayseri’de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı
YEREL HABERLER Kayseri’de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı
Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobilin jantlarını boyarken ...
Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı
YEREL HABERLER Evden ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.