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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu

DHA

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de okulda bulgur pilavı yedikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu edildi.
Melikgazi ilçesi, Tınaztepe Mahallesi'ndeki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda dün nevruz etkinlikleri kapsamında 800 öğrenciye bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Yemeklerini yedikten sonra evlerine giden öğrencilerden bazıları rahatsızlandı. Velilerin ihbarı üzerine 220 öğrenci hastanelere kaldırdı. Tedavileri tamamlanan tüm öğrenciler, taburcu edildi.
Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idarecileri hakkında soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-03-30 12:32:48

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