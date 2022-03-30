Büyükşehir’den Kütüphaneler Haftası hediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi 58. Kütüphane Haftası’nda hizmete açıldı.

Başkan Büyükkılıç, şehrin farklı noktalarında yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ederken, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 58. Kütüphane Haftası’nda Kayserililere bu haftaya yakışır bir şekilde kütüphane hediye etti. Kütüphane, 10 bin basılı kitap, 26 bin ekitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri ile Kayserililere hizmet vermeye başladı.

Mevlana Kütüphanesi, Ramazan ayı boyunca 9.00 ve 18.00 saatleri arasında okuyuculara hizmet verecek.

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