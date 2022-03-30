Kocasinan’nın gönüllere dokunan projesi, yüzleri güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan’nın gönüllere dokunan projesi, yüzleri güldürüyor

İHA

Kocasinan’nın gönüllere dokunan projesi, yüzleri güldürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni sezonun yeni ürünlerinin raflarda yerini alması için hazırlıkların devam ettiği Sosyal Market’i gezdi. Ramazan ayı öncesi yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yüzlerini gülümsetmek için Sosyal Market’in raflarını bayramlık kıyafetlerle donattıklarını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’i ziyaret edip, yeni gelen ilkbahar ve yaz sezonu ürünlerini inceledi. Mağazadan bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan seçerek, alışveriş keyfi yaşayan çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Gelenekselleşen Ramazan ayı yardımlarını her zamanından daha fazla sosyal yardımlarla destek olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geçenlerde ilkbahar ve yaz sezonu için yeni gelen ürünleri duyurmuştuk. Ürünler gelmeye devam ediyor. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı öncesi çocuklarımızın bayramlıklarını tedarik etme noktasında hazırlık yapıyoruz. Bütün çocuklarımıza yeterince bayramlık kıyafetle onların yüzlerini gülümsetmek için Sosyal Marketimizin raflarını donatıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilkbahar ve yaz sezonu için bütün kıyafetler, raflarda yerini almış olacak. Bütün hemşerilerimizin sağlık ve sıhhat içerisinde güzel bir bahar ve yaz geçirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Başkan Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini sözlerine ekledi.
Yeni sezonun kıyafetlerini giyen çocuklar, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Ramazan ayı öncesi giyim yardımını da artırarak devam eden Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, Ramazan ayı öncesi yine tatlı bir heyecan yaşanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan Belediyesi’nde 16 adet taşınmaz ihale ile satıldı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nde 16 adet taşınmaz ihale ile ...
Büyükşehir’den Kütüphaneler Haftası hediyesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Kütüphaneler Haftası hediyesi
Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan’a ziyaret
YEREL HABERLER Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan’a ...
Odakır, KESOB'a başkan adaylığını açıkladı Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır: "İlk önceliğimiz odalarımızın arasında birlik ve beraberliği sağlamak olacak"
YEREL HABERLER Odakır, KESOB'a başkan adaylığını açıkladı Kayseri ...
Minibüsün çarptığı Esra yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı Esra yaralandı; kaza kamerada
Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı
Manda yoğurdu Hacılar’dan yenir Günlük 1 ton manda sütü işleniyor Kayserili Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Üretim Müdürü Esra Durgut: “Manda yoğurdu kalsiyum ve protein açısından çok zengindir”
YEREL HABERLER Manda yoğurdu Hacılar’dan yenir Günlük 1 ton manda ...
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu
YEREL HABERLER Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 ...
Ramazan’da sucuk ve pastırmaya zam yok Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak"
YEREL HABERLER Ramazan’da sucuk ve pastırmaya zam yok Kayseri ...
Kahraman şoför canını hiçe saydı, faciayı önledi
YEREL HABERLER Kahraman şoför canını hiçe saydı, faciayı önledi
Başkan Büyükkılıç ile 3 yılın özeti; proje, hizmet ve başarı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç ile 3 yılın özeti; proje, hizmet ve ...
Kadın Doğum Uzmanı Demir: Yumurtalık kistleri, önemli bir hastalığın işareti olabilir
YEREL HABERLER Kadın Doğum Uzmanı Demir: Yumurtalık kistleri, önemli ...
Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için"
YEREL HABERLER Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için"
Kayseri’de 'hipnozla işkence' davasında 3 avukata gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de 'hipnozla işkence' davasında 3 avukata ...
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor Campanharo: "Seyircimizin desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceğimizi düşünüyorum"
YEREL HABERLER Kayserispor, Fenerbahçe maçına ...
Gülsoy: "Enflasyon tüm dünyanın sorunu"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Enflasyon tüm dünyanın sorunu"
Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi
Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum
YEREL HABERLER Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi ...
Pilavı yiyen zehirlendi: 250’ye yakın öğrenci hastanede gözlem altına alındı Kayseri’de okulda düzenlenen Nevruz etkinliği, öğrencileri hastaneye yolladı
YEREL HABERLER Pilavı yiyen zehirlendi: 250’ye yakın öğrenci ...
Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Başkan ...
Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası’ndan birinci çıktı
YEREL HABERLER Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası’ndan ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon TL'lik tohum desteği Kayseri Büyükşehir'in şimdiye kadar dağıttığı tohum ile 200 bin dekar alan ekilecek Büyükşehir çiftçilere bugüne kadar 25.5 milyon TL'lik destek verdi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri'mizi tarım ve hayvancılığında bir merkezi olma yönünde hak ettiği şekilde gündeme ve geleceğe taşıyacağız"
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye 15 milyon ...
Bekir Yıldız: “Bu şehir Memduh Bey’e borçlu” “Memduh Bey’le şehre 30 yıllık mühür vuruldu”
YEREL HABERLER Bekir Yıldız: “Bu şehir Memduh Bey’e borçlu” “Memduh ...
Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bünyan'da çevre temizleme çalışmaları devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.