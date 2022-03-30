Şeffaf Oda 11. haftada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeffaf Oda 11. haftada

İHA

Şeffaf Oda 11. haftada

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği Şeffaf Oda buluşmalarının bu hafta 11.’si düzenlendi. Mevlana Mahalle Meydanı’ndaki uygulama, yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkan Yalçın Şeffaf Oda’da şu ana kadar 2 bin 500'ün üzerinde vatandaşla görüştü.
Şeffaf Oda uygulaması ile sabahın ilk saatlerinde odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar, Çarşamba günleri mahalle meydanında oluşturulan Seffaf Oda’da Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı buluyor.
Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, “Burası Mevlana Mahallesi ve Türkiye’nin sekizinci büyük mahallesi nüfus yoğunluğu bakımından. Biz de 11. haftada geldik vatandaşımızın önünde sokaktaymış gibi talep ve isteklerini dinliyoruz” dedi.
Uygulamanın başladığı günden bu yana gelen vatandaş sayısını da paylaşan Başkan Yalçın, 11 hafta boyunca 2 bin 500 vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı. Başkan Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti:
“Buraya şu ana kadar 2 bin 500 hemşerimiz geldi. Bu kadar insanın gelmesi çok önemli. Çok şükür altından kalkamayacağımız talep olmadı şu ana kadar. Diğer devlet kurumlarıyla da ilgili talepler var, iş ile ilgili talepler de var. Bizim dışımızda olan konuları da ilgili kurumlara iletiyoruz. İşle alakalı talepleri de tabi ki iş kurumuna iletiyoruz. Biz burada devam edeceğiz. Ramazan ayında da vatandaşlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kayseri'de ramazanda pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak'
YEREL HABERLER 'Kayseri'de ramazanda pastırma ve sucuk fiyatlarında ...
Kayseri OSB’de MYO hazırlığı
YEREL HABERLER Kayseri OSB’de MYO hazırlığı
Kayseri’de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi ...
Melikgazi’den Şirintepe Mahallesi'ne yeni cami eğitim merkezi müjdesi
YEREL HABERLER Melikgazi’den Şirintepe Mahallesi'ne yeni cami eğitim ...
(Düzeltme) Kayseri'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER (Düzeltme) Kayseri'de yolcu otobüsüne uyuşturucu ...
Kocasinan’nın gönüllere dokunan projesi, yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Kocasinan’nın gönüllere dokunan projesi, yüzleri ...
Kocasinan Belediyesi’nde 16 adet taşınmaz ihale ile satıldı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nde 16 adet taşınmaz ihale ile ...
Büyükşehir’den Kütüphaneler Haftası hediyesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Kütüphaneler Haftası hediyesi
Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan’a ziyaret
YEREL HABERLER Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan’a ...
Odakır, KESOB'a başkan adaylığını açıkladı Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır: "İlk önceliğimiz odalarımızın arasında birlik ve beraberliği sağlamak olacak"
YEREL HABERLER Odakır, KESOB'a başkan adaylığını açıkladı Kayseri ...
Minibüsün çarptığı Esra yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı Esra yaralandı; kaza kamerada
Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı
Manda yoğurdu Hacılar’dan yenir Günlük 1 ton manda sütü işleniyor Kayserili Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Üretim Müdürü Esra Durgut: “Manda yoğurdu kalsiyum ve protein açısından çok zengindir”
YEREL HABERLER Manda yoğurdu Hacılar’dan yenir Günlük 1 ton manda ...
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 öğrenci, taburcu oldu
YEREL HABERLER Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 220 ...
Ramazan’da sucuk ve pastırmaya zam yok Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak"
YEREL HABERLER Ramazan’da sucuk ve pastırmaya zam yok Kayseri ...
Kahraman şoför canını hiçe saydı, faciayı önledi
YEREL HABERLER Kahraman şoför canını hiçe saydı, faciayı önledi
Başkan Büyükkılıç ile 3 yılın özeti; proje, hizmet ve başarı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç ile 3 yılın özeti; proje, hizmet ve ...
Kadın Doğum Uzmanı Demir: Yumurtalık kistleri, önemli bir hastalığın işareti olabilir
YEREL HABERLER Kadın Doğum Uzmanı Demir: Yumurtalık kistleri, önemli ...
Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için"
YEREL HABERLER Tanju Alan: "Hedeflerimiz Kayseri için"
Kayseri’de 'hipnozla işkence' davasında 3 avukata gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de 'hipnozla işkence' davasında 3 avukata ...
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor Campanharo: "Seyircimizin desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceğimizi düşünüyorum"
YEREL HABERLER Kayserispor, Fenerbahçe maçına ...
Gülsoy: "Enflasyon tüm dünyanın sorunu"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Enflasyon tüm dünyanın sorunu"
Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de 220 öğrenci, pilavdan zehirlendi
Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi yenebileceğimizi düşünüyorum
YEREL HABERLER Kayserisporlu Campanharo: Fenerbahçe'yi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.