Gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üreten 2 kişiye gözaltı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 ana kart, 25 ekran kartı, 5 güç kaynağı, 4 USB bellek, 4 ram, 1 cep telefonu ve 4 mining sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-30 15:27:16



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