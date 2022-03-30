Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara’da

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ankara'da iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne katıldıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak programa stant açarak katıldıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “İklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak ve çözümler üretmek için Ankara'da Eko İklim Zirvesine katılıyoruz. Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 3031 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Türkiye Belediyeler Birliği ile geri dönüşüm çalışmalarımızın tanıtımını yapıyoruz. 11 devlet başkanı burada olacak. 300'ün üzerinde konuşmacı var. Paneller, eğitimler olacak. Kültür faaliyetleri koyduk içine. 10 salonda 30'un üzerinde etkinlikler olan zirveye bizde belediye olarak katılarak, stantta belediyemizin geri dönüşüm çalışmaları, projelerimizi anlattık. Sıfır atık çerçevesinde ödül alan bir belediye olarak geri dönüşüm eğitim tesisimiz ve tesisimizin modellemesinin yapıldığı lego projemiz hakkında bilgilendirme de yapıldı. Burada geri dönüşüm maskotlarımız vatandaşlara ve çocuklara sıfır atık farkındalığı oluşturmak için bilgiler verdi. Burada ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilenecek. Ankara’da İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmak isteyen herkesi bekleriz” dedi.

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