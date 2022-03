Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı öncesi çalışanlarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı öncesi belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. İşçi dostu belediye olarak hizmetlerle vatandaşların her anında yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirterek, bin 500 çalışanı ile Kocasinan’a, Kayseri’ye ve Türkiye’ye hizmet ettikleri söyledi.

Kocasinan Belediyesi atölyesinde düzenlenen programa; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Program öncesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Ahmet Doğan ise Başkan Çolakbayrakdar’a yazdığı şiiri okudu ve çalışanlardan büyük alkış aldı.

Yaptığı çalışmalarla gönlünü kazandığı saha çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri başarılı projeler ve vatandaşlar tarafından takdir edilen hizmetler neticesinde gittikleri her yerde Kayserililerin güler yüzü ile karşılanmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar işçilere hitaben, “Çalışanlarımızın hizmetleri neticesinde vatandaşlarımızın memnuniyetiyle karşılaşıyoruz. Çalışanlarımız işini hakkıyla yapınca hemşehrilerimizin de bize karşı olumlu yönde teveccühü oluyor. Bize gelen her bir teşekkür bilesiniz ki bin 500 çalışanımıza yapılmış bir teşekkürdür. Rabbim güzel işleri hep birlikte yapmayı nasip eylesin. Olmazsa olmazımız işçilerimizin hakları ve alın terleri neyse hukuk çerçevesinde haklarını vermek en önemli görevlerimizden bir tanesidir. İşçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. ‘İşçinin hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin’ öğretisi ile işçimizin alın teri kurumadan hakkını vermek için gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarımla hizmet ulaştırıyoruz. Kocasinan’da örnek projelerle ilkleri yaşattık. İnşallah alın teriniz daha bereketli olsun. Bizler eşrefi mahluk olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada bu şehrin huzuruna katkı sunmak ve bu şehrin mutluluğunu artırmak için elimizden geldiğince 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Kocasinan’ı ve şehrimizi daha iyi noktaya getirmek için daha iyi hizmetler vererek gayretlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın konuşması sık sık işçiler tarafından kesilerek, ’İşçi seninle gurur duyuyor, Kocasinan seninle gurur duyuyor’ sloganları attı.

HİZMETİŞ Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirterek, “Sayın Başkanımız iyi günde kötü günde her zaman yanımızdadır. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çalışanlar, işçi hakları konusunda göstermiş olduğu duyarlılıklardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a plaket takdim etti.

