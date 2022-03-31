Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde kura çekimi yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5.5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin 4. etabında 77 farklı büyüklükteki parselin kura çekimini yaptı.

Kayseri ve Türkiye ekonomisi ile istihdama katkı sağlaması için yapılmış en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi’nin Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde son etap olan 4. etap kura çekilişi ile 77 farklı büyüklükte parselin üreticileri belirlendi. Kuraya 83 talep sahibi üretici katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve besicilerin yoğun ilgi gösterdiği kura çekimi törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, daire başkanları ve üreticiler katıldı.

Programda ilk olarak Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp tarafından Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi ve kura çekimi ile ilgili bilgiler verildi. Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, “Bizim amacımız sadece üreticimize hizmet etmektir. Makul bir rakam, o zamanki görüşmelerimizde sizlerle anlaştığımızda 25 TL+KDV demiştik. Biz sizin için varız, sizlerin hizmetkârıyız. Önemli olan hoş bir sada ile anılabilmektedir. O açıdan siz üretin, biz sizi sırtımızda taşırız. Yakın zamanda tarım ve hayvancılığa sırf bu sene 60 milyon TL tarım ve hayvancılığa pay ayırdık, yetmezse daha fazla ayırırız” diye konuştu.

Ödeme kolaylığı konusunda üreticilerin talepleri için hemen talimat veren Büyükkılıç, “Satacaklar, kazanacaklar, makul şekilde ödeyecekler. Orada Biyogazımız 4.5 megawat hayata geçti, güneş enerjisi çalışmamız da var, Mevla’m verdikçe veriyor. El ele, gönül gönüle siz ne istiyorsanız onu yaparız” diyerek ödeme kolaylığı müjdesi verdi. Büyükkılıç’ın konuşması üreticiler tarafından alkışlarla karşılandı.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise yaptığı teşekkür konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a üreticilerimiz adına sonsuz teşekkür ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki araziler için hemen hemen yüzde 7080’e varan indirim ve ödeme kolaylığı ile üreticilerimize destek oldu” dedi.

Bu projenin üreticiler için büyük bir şans olduğunu söyleyen Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras da bütün üreticiler adına Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, üreticilerin talep ve önerilerini iletti. İlk kura çekimini yapan Başkan Büyükkılıç, üreticilere ‘yatırım yapın, üretin’ çağrısında bulundu. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, 6 grupta kura çekimi ile ilgili 83 talep sahibinden 77’sine 2 bin 500 ile 5 bin 500 metrekarelik parsel için kura çıktığını, kurada ismi çıkmayan 6 üreticinin ise talepleri olması halinde 1750 metrekarelik son kalan 6 taşınmazdan alabileceklerini söyledi.

Kura sonrası toplam dağıtımı yapılan besi parselleri yüzölçümü 2 milyon 750 bin metrekareye ulaşacak. 3 adet taşınmaz için Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri ile ahırlar tamamlanıp, havyanlar getirilirken, 2022’de kesinleşecek Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma destek programından 5 adet taşınmaz, ayrıca 3 adet taşınmaz öz kaynakları ile toplam 8 ahır yapım çalışması da devam ediyor.

Su altyapı ihalesi yapılan ve çalışmaları süren bölgede altyapı çalışmaları devam ederken, yol ve elektrik altyapısında sona gelindi. Yine üreticilerin talebi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası, 900 metrekare, bin 800 metrekare, 3 bin metrekare, 6 bin metrekare, 12 bin metrekare büyüklüğünde kapalı alanlı ahır projeleri hazırlanıp, TOKİ ile maliyetlendirilip, 120 ay vade ile yapılması için çalışmalar sürüyor. Kura sonrası sözleşmesini imzalayan hak sahipleri de ön talepte bulunabilecek.

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