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Erciyes Esen Makinaspor Antrenörü Emrah Çıtak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor’da ayrılık yaşandı. Kayseri Süper Amatör Küme’de normal sezonda B Grubunu 48 puanla namağlup olarak tamamlayan Erciyes Esen Makinaspor playoff yarı finalinde Kayseri Şekerspor’a 10 mağlup olarak veda etmişti. Tecrübeli ve başarılı antrenör Emrah Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren Erciyes Esen Makinaspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım” dedi.

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