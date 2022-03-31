Kayserili öğrenciler Sivas’a damga vurdu İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: “Kayseri eğitimde aldığı başarılar ile adından söz ettirmeye başladı”

Sivas'ta 16.’ıncısı düzenlenen Ortaokullar arası Bölge Finallerine katılan Kayserili öğrenciler, 7’si birincilik olmak üzere toplamda 11 ödül alarak finale damga vurdu.

Ortaokullar arası Bölge Finalleri Sivas’ta yapıldı. Kayseri’den 38 projenin yer aldığı finallerde, öğrenciler büyük başarı elde etti. 7’si birincilik olmak üzere toplamda 11 ödül alan Kayserili öğrenciler, bölge birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, Sivas’ta düzenlenen ödül törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Ödül töreninin ardından öğrencileri kutlayan Teltik, “Kayseri eğitim de aldığı başarılar ile adından söz ettirmeye başladı. Sivas’ta yapılan yarışmaya da katılarak bölgemizde en fazla 1’incilik ödülünü alarak öğrencilerimiz Kayseri’mizi gururlandırdılar. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu çalışmada emeği geçen öğretmen ve idarecileri arkadaşlarımı da kutluyorum. Başarılarının devam ediyorum” ifadelerin kullandı.

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