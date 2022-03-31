U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Adana Demirspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

U19 Süper Ligi’nde mücadele eden Kayserispor, erteleme maçında Adana Demirspor’u konuk etti. Sarı Kırmızılılar 5 golün atıldığı müsabakayı 32 kazandı.



Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Kadir Çelikbaş xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Mustafa Bulduk xx

Kayserispor U19: Tolun Orhun xx, Talha Karataş xx (Dk.70 Berkan Aslan x), Hamza Şahbaz xx (Dk.70 Seyitcem Gökberk Karagöz x), Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx (Dk.85 Bilal Soylu x), Hayrullah Erkip xx, Emincan Uysal ** (Dk.85 Ahmet Kağan Malatyalı x), Talha Sarıaslan xxx, Kürşat Babamoğlu xx (Dk.70 Serhat x), Ethem Balcı xx

Adana Demirspor U19: Alper Adıyaman xx, Seyit Alpere x, Emircan Taş x, M.Baha x, Yusuf Yüzgeç x, Mustafa Alşimşek xx, Emirhan Demir xx (Dk.85 Baran x), Abbas Demir x, Erken Koşkun x (Dk.90 Batuhan x), Emrecan Uzun x, Enes Erdem x

Goller: Talha Sarıaslan dk.10 ve 90+2 (pen), Mustafa Alşimşek dk.89 (kendi kalesine) (Kayserispor U19), Enes Erdem dk.38, Emrecan Uzun dk.77 (Adana Demirspor U19)

Sarı Kartlar: Hayrullah Erkip, Bilal Ceylan (Kayserispor U19), Mustafa Alşimşek (Adana Demirspor U19)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.