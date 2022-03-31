Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor

Melikgazi Belediyesi tarafından çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına özel düzenlenen glütensiz mutfak kursu büyük ilgi görüyor.

Kurs tamamlandıktan sonra katılımcılara katılım belgesi verileceğini de söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Glütensiz Mutfak Kursumuzu Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri’nde veriyoruz. Bu sayede birbirinden farklı lezzetleri artık çölyak hastalarımız da öğrenip yaptıkları ile tadabiliyor. Çölyak bir glüten alerjisidir. Glüten alerjisi olan kişiler; buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünlerin hiç birini tüketemezler. Marketlerde ve piyasada glütensiz ürünler bulamayan ve hayatları oldukça zorlaşan çölyak hastaları, bu derslere katılarak glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya, böreğe, sevdikleri yiyecekleri kendileri hazırlamayı öğreniyor. Deneme yanılma yoluyla yeni tariflerde keşfediyorlar. Kayseri’nin de yemeklerini yapabilmeleri için eğitim veriyoruz. Yaklaşık 4 yıldır devam eden kursumuzdan yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlandı. Glütensiz beslenmek isteyen herkesi kursumuza bekleriz" dedi.

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