Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe: 96 - Bellona Kayseri Basketbol: 58

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi maçında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Müsabakayı sarı lacivertli ekip 9658 kazandı.



Salon: Metro Enerji Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Yiğit Emre Şimşek xx, Sibel Koç xx

Fenerbahçe: Satou Sabally xxx (17), Manolya Kurtulmuş xxx (13), Olcay Çakur Turgut xx (9), Şernife Alperi Onar xx (10), Elizabeth Williams x (6), Çağla Karatekin x (2), Selin Gül x, Kayla Renae xxx (19), Banu Şimşek x (6), Ayşe Yılmaz x (3), Bria Nicole Hartley xx (11)

Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (16), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (3), Gökçe Doğan x (2), Sevgi Tonguç x (1), Dilaga Tongar x (3), Christia Williams xx (13), Farhiya Abdi xx (12), Egle Sventoraite x (7), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x (1)

Periyotlar:

1.Periyot: 2814 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 5828 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 7846 (Fenerbahçe lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.