Eşini öldürmekten 24 yıl hapis cezası alan koca için beraat kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini öldürmekten 24 yıl hapis cezası alan koca için beraat kararı

DHA

Eşini öldürmekten 24 yıl hapis cezası alan koca için beraat kararı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde tartıştığı eşi G.S.'nin 3´üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ölümüyle ilgili tutuklu yargılandığı davada M.S.'ye `eşi kasten öldürmek´ suçundan verilen 24 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. 1'inci Ceza Dairesi, sanığın vücudunda arbedeye bağlı darp izine rastlanmadığı, maktülün yaralarının da yüksekten düşme neticesinde oluştuğu tespit edildiği gerekçesiyle M.S. hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
Olay, 5 Temmuz 2020'de İncesu ilçesi, Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi M.S. ile tartışan G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan G.S. hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan M.S. hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Haziran'da görülen davada tutuklu sanık M.S., suçsuz olduğunu öne sürüp, "Allah şahittir ki; suçsuzum. Eşimin telefonuna bir mesaj geldi. Ne olduğunu sorunca, kendini attı. Beni de böyle bir ateşin içine attı. 2 çocuğum bu olaya şahittir. Hayatım mahvoldu. 1 yıldır tutukluyum. Günahsız yere yatıyorum. Adalet istiyorum. Bu olayda benim en ufak bir suçum varsa idam edin. Yemin ederim, suçsuzum" dedi. Mahkeme, M.S.'yi, 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa 'tahrik' indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla düşürdü.
KARAR İSTİNAFA TAŞINDI
Hem sanık hem de davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının itirazı üzerine karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemenin incelemesinin ardından dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, duruşma yaptı. Duruşma savcısı, M.S. hakkında uygulanan 'tahrik' indiriminin kaldırılmasını ve cezasının artırılmasını istedi. M.S. de önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini istedi.
OY BİRLİĞİ İLE BERAAT KARARI
1'inci Ceza Dairesi heyeti, olay öncesi komşuların herhangi bir tartışma yaşandığını duymadıkları yönündeki ifadeleri, sanıkta tartışmaya veya arbedeye dayalı bir darp izine rastlanılmaması, balkon duvarındaki plastik kabın üzerine basılması kaynaklı kırılma olabileceği, maktulün vücudundaki yaraların da yüksekten düşme neticesinde oluştuğu tespit edildiği gerekçeleriyle M.S. hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
Karar sonrası 1'inci Ceza Dairesi savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve şikayetçi ailenin avukatının da başvurusu ile dosyayı Yargıtay'a taşıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-03-31 16:09:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaat bekçisinin feci ölümü
YEREL HABERLER İnşaat bekçisinin feci ölümü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe: 96 - Bellona Kayseri Basketbol: 58
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe: 96 - ...
Kayserispor-Fenerbahçe maçına Karaoğlan atandı
YEREL HABERLER Kayserispor-Fenerbahçe maçına Karaoğlan atandı
Osman Kavuncu ve Esentepe Mahallesi'nde ilkbahar temizliği başladı
YEREL HABERLER Osman Kavuncu ve Esentepe Mahallesi'nde ilkbahar ...
Talas Belediyesi’nde ‘Bağımlılık Çalıştayı’
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nde ‘Bağımlılık Çalıştayı’
Talasgücü kazanırsa gruptan çıkacak
YEREL HABERLER Talasgücü kazanırsa gruptan çıkacak
Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ...
U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Adana Demirspor: 2
YEREL HABERLER U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 - Adana Demirspor: 2
Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık
YEREL HABERLER Erciyes Esen Makinaspor'da ayrılık
Hem şampiyon, hem de gol kralı
YEREL HABERLER Hem şampiyon, hem de gol kralı
Kayserili öğrenciler Sivas’a damga vurdu İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: “Kayseri eğitimde aldığı başarılar ile adından söz ettirmeye başladı”
YEREL HABERLER Kayserili öğrenciler Sivas’a damga vurdu İl Milli ...
Mezarlıkta kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mezarlıkta kadın cesedi bulundu
Kayıp ihbarı verilmişti, mezarlıkta intihar etti Kayseri’de kendisinden haber alınamayan kadın, anneannesinin mezarının önünde intihar etti
YEREL HABERLER Kayıp ihbarı verilmişti, mezarlıkta intihar ...
Yaz aylarında kombi bakımına dikkat Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: “Kombi ve kazan bakımlarını yetkili firmalar yapmalı”
YEREL HABERLER Yaz aylarında kombi bakımına dikkat Makine ...
Kayseri OSB yönetimi Ankara’da
YEREL HABERLER Kayseri OSB yönetimi Ankara’da
Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde kura çekimi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde kura ...
Kayseri tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayseri tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat ...
Talas Belediyesi’ne ödül yağmuru
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’ne ödül yağmuru
Kocasinan’da sosyal belediyecilikte de gönüllere dokunan örnek projeler
YEREL HABERLER Kocasinan’da sosyal belediyecilikte de gönüllere ...
Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı öncesi çalışanlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı öncesi ...
Başkan Gülsoy : “Şubat ayında 311 milyon 163 bin dolar ihracat yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy : “Şubat ayında 311 milyon 163 bin ...
Büyükkılıç'tan 16 ilçeye 3 yılda 200 kez ziyaret
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 16 ilçeye 3 yılda 200 kez ziyaret
Büyükkılıç’tan Ankara temasları
YEREL HABERLER Büyükkılıç’tan Ankara temasları
50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.