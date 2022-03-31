İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Hikmet Sungur (77), bekçiliğini yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi´nde 14 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler, bekçi Hikmet Sungur'u asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sungur´un hayatını kaybettiğini belirledi.

Düştüğü tahmin edilen Sungur, asansör boşluğundan çıkarılıp otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-31 16:23:55



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