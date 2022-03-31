Kayseri’de bir şahıs tabancayla kendini yaraladı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, tabanca ile kendini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6386. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir şahıs, tabancayla kendisini elinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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