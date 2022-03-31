KTO’da aile şirketleri semineri Mehmet Gülsoy: “Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasası şart”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile KPMG Türkiye Şirketi işbirliğinde “Aile Şirketleri” üzerine bir konferans düzenlendi. KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy, “Aile Şirketlerinin ömürlerini uzatmak için kurumsal yönetimi güçlendirmeleri gerek” dedi.

Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Gülsoy, Erol Sırıklı, KPMG Türkiye Şirket Ortağı, Veri, Analitik ve Dijital Lideri Gökhan Mataracı, KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Danışmanlığı Direktörü Filiz Karakaya ile Satın Alma Danışmanlığı Şirket Ortağı Gökhan Kaçmaz ve iş dünyasından çok sayıda firma yetkilisi katıldı.

Semirin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy, Aile şirketlerinin önemine vurgu yaptı.

Aile Şirketlerinin ömürlerini uzatmak için kurumsal yönetimi güçlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan Gülsoy, “ Türkiye'de de özel sektördeki şirketlerin neredeyse tamamının aile şirketi olduğunu ve diğer şirketlere oranının yüzde 95 olduğunu görüyoruz. 100 aile şirketinden sadece altısı üçüncü kuşağa erişebiliyor. Şirket Anayasası şirketlerin yaşaması için şart. Bu sebeple ülke ekonomisinde çok fazla etkiye sahip olan aile şirketleri için temel olan husus, şirketin aile fertleriyle birlikte ve uyumlu olarak gelişim ve değişiminin tesis edilmesi, şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Aile şirketlerimizin ticari ömürlerini uzatmaları ise kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirdikleri oranda mümkün olacaktır.” diye konuştu.

Kendilerinin de aile şirketi olduğunu 12 ayrı şirkette 7 farklı sektörde hizmet verdiklerini belirten Gülsoy, “Çarşıda bulunan işyerimize ilk 7 yaşında gittim. Dedem ‘Müşteri velinimettir. Müşteri gelsin, ayağının tozu kalsa yeter. Bir şey almasada olur’ derdi. Biz bu desturla hareket ediyor, kuzenlerim ve kardeşlerimle yol yürüyemeye çalışıyoruz. Aile şirketlerinde kurumlaşma ve aile anayasası çok önemli. “ dedi.



“AİLE ŞİRKETLERİNDE BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ ANLAYIŞINI HAKİM KILMAK GEREKİYOR”

Ülkemizde bir asrı geçen işletme sayısının batı ile mukayese edildiğinde çok düşük olduğuna vurgu yapan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşletmelerimizi gelecek nesillere daha sağlıklı olarak aktarmak istiyorsak, mutlaka işletme faaliyetlerini yönetsel, üretim, pazarlama ve her alanda anayasa gibi bir metne bağlamalıyız. Bunu yapmazsak sonraki nesiller bu şirketi yaşatamazlar. Mutlaka bu kuralları şirketlerimize hâkim kılmalı, değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmeliyiz. Bunun için işletmenin sahibi aile fertlerinin, tüm profesyonel yöneticiler ve çalışanlar ile 'Birlikte Güçlüyüz' anlayışını hakim kılmaları gerektiğine inanıyorum"

Seminerde daha sonra katılımcılara KPMG Türkiye Yöneticileri tarafından Aile Şirketlerinde Büyüme ve Güçlenme, Yatırım Bulma Yöntemleri ve Halka Arz ve Dijital Dönüşüm konularında bilgiler verildi.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren konferansta Filiz Karakaya, Gökhan Mataracı ve Gökhan Kaçmaz katılımcıların sorularını yanıtladı. Seminer toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

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