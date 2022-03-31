Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Sahabiye Mahallesi genelinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; şüpheli şahıs ve araçlar incelenirken metruk binalar da kontrol edildi. Uygulamada; 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.

Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.